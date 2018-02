‘Nieuwe werkgever betaalt De Vrij 4,2 miljoen euro exclusief bonussen’

Stefan de Vrij is bezig aan zijn laatste maanden bij Lazio. De club heeft de contractaanbieding ingetrokken, zo maakte technisch directeur Igli Tare maandag bekend. Volgens de dinsdageditie van La Gazzetta dello Sport gaat de 26-jarige De Vrij vanaf 1 juli bij Internazionale aan de slag.

De Vrij werd in de voorbije transferperiodes al door Inter begeerd, maar de vraagprijs van Lazio was telkens een struikelblok. De aanstaande transfervrije status van de verdediger heeft er alsnog voor gezorgd dat hij in het Giuseppe Meazza aan de slag gaat. De sportkrant verzekert dinsdag dat de Oranje-international zich voor vijf seizoenen aan i Nerazzurri heeft verbonden, tot 30 juni 2023.

De Vrij gaat in Milaan jaarlijks naar verluidt 4,2 miljoen euro verdienen, exclusief bonussen. Een verbetering ten opzichte van zijn financiële vergoeding bij Lazio, waar hij op jaarbasis maximaal 3,3 miljoen euro verdient. De Vrij en Lazio waren lange tijd in gesprek over een eventueel langere samenwerking. Vanwege de weifelende houding van de Nederlander koos de club ervoor om de aanbieding in te trekken.

Volgens Tare neemt de club De Vrij niets kwalijk. "Hij is een voorbeeldprof en daar zijn we hem dankbaar voor. Hij heeft ons veel gegeven, net als wij hem veel wilden geven met deze aanbieding." Lazio nam de verdediger na een succesvol WK in Brazilië voor ongeveer zeven miljoen euro over van Feyenoord.