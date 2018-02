Klopp onder de indruk: ‘Wow, ik heb nog nooit zo’n situatie meegemaakt’

Liverpool draait de laatste weken op volle toeren en dankzij een 0-5 overwinning op bezoek bij FC Porto zijn the Reds nagenoeg zeker van de kwartfinale van de Champions League. Jürgen Klopp is onder de indruk van de kwaliteiten in zijn ploeg. “Het is op dit moment heel moeilijk om het team samen te stellen”, zegt de Duitse manager tegenover LFC TV.

“Wow, ik heb nog nooit zo’n situatie meegemaakt waarin ik spelers met zulke kwaliteiten niet in de selectie had. Ze maken allemaal enorme stappen. Dominic Solanke zat tegen FC Porto niet bij de selectie, maar is buitengewoon in vorm. Ragnar Klavan: ongelofelijk. Ben Woodburn maakt grote stappen en zit heel dicht tegen het team aan”, stelt Klopp. “Het is moeilijk en het wordt steeds moeilijker, maar dat is goed voor ons.”

Klopp liet Danny Ings in januari niet op huurbasis vertrekken, ondanks interesse van verschillende clubs. “Hij is in vorm en dat heeft tijd nodig gehad. Het is een fantastisch verhaal dat hij nu in de Champions League kan gaan spelen. Hij klopt op de deur bij het eerste elftal. Een aantal maanden geleden was het anders, maar hij heeft de moeilijke weg genomen en veel voor de Onder-23 gespeeld. Het is moeilijk, want het kan zijn dat je daar niet de beste speler bent en dat is een aparte ervaring.”