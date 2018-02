PSV-talent in de wachtkamer: ‘Er kunnen schorsingen en blessures komen’

Met een fraai doelpunt bezorgde Sam Lammers Jong PSV maandagavond een 2-1 overwinning op FC Den Bosch. De twintigjarige spits moet voorlopig nog even op zijn kans wachten bij het eerste elftal en lijkt door de komst van Maximiliano Romero nog een plekje te zijn gezakt in de pikorde. Lammers hoopt in de tweede seizoenshelft stiekem op een kans in de hoofdmacht.

“Jullie zijn misschien met die aantallen bezig. Mooi hoor, maar ik moet gewoon scherp blijven. Er kunnen schorsingen en blessures komen en daardoor zijn er misschien kansen in het eerste elftal”, zegt Lammers in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De spits speelde dit seizoen tot dusver zeven wedstrijden in het eerste elftal, waarvan drie in de Eredivisie. Bij de beloften kwam de spits voorlopig tot acht doelpunten en drie assists.

De treffer tegen FC Den Bosch was van grote schoonheid. “Ik was blij met de goal en heb voor mijn schot niet gekeken hoe de keeper stond. Het was proberen om de bal precies goed in de hoek te krijgen en dat lukte”, concludeert Lammers. “In de eerste helft had ik er kort na het begin ook nog eentje kunnen maken, maar gelukkig was dit genoeg om vanavond te winnen.”