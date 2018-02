Van Persie keek traptechniek van Pires af: ‘Ik kies bewust voor die acht ballen’

Robin van Persie laat zien dat schieten met de binnenkant van de voet vaker loont dan een woeste knal. De spelers van Feyenoord zagen op de trainingen al dat elke inzet van de aanvaller richting het doel tussen de palen belandt. Dat heeft een reden, zo legt Van Persie dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad uit. Hij prefereert precisie boven power.

“Veel spelers, ook bij Feyenoord, schieten liefst met volle kracht op het doel”, stelt Van Persie. “Ik Ik heb mezelf door de jaren heen aangeleerd het anders te doen. Ik schiet liever van de tien pogingen acht keer binnen de doelpalen, want dan is er gewoon veel meer kans van slagen. Een keeper kan nog een redding verrichten, maar dan is er vaak een rebound.”

Robin van Persie laat zich meteen zien bij zijn eerste basisplaats voor Feyenoord Rotterdam! ?? Posted by voetbalzone on Sunday, February 18, 2018

“Als je tien ballen volle bak schiet, gaan er in de regel zes over of naast. Ik kies bewust voor die acht ballen tussen de palen en dan zien we wel wat er gebeurt.” Robert Pires, voormalig teamgenoot bij Arsenal, speelde daarin een belangrijke rol. Hij keek het af van de Fransman. “De bal hoeft niet hard, maar hij moet op doel zijn. Vroeg of laat ga je dan scoren. Natuurlijk, mijn doelpunt tegen Heracles was ook enigszins gelukig, want een verdediger raakte de bal nog lichtjes aan.”

Van Persie erkent dat hij in zijn loopbaan te weinig doelpunten uit vrije trappen heeft gemaakt. “Ik heb er gewoon niet genoeg vrije trappen ingeschoten in mijn carriere.” In de jeugd gingen ze er allemaal in. “Daar was het soms net een penalty, haha. Dat had de afgelopen zestien jaar beter gemoeten. Dat zit wel in mijn hoofd.”