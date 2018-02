Gullit: ‘Dat is wat je moet doen tegen Lionel Messi, dat is de sleutel’

Chelsea moet zich dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona niet uitsluitend op Lionel Messi focussen, zo stelt Ruud Gullit. De sterspeler van de Catalanen heeft weliswaar 534 doelpunten in 620 clubwedstrijden gemaakt, maar in acht duels met de Londenaren kwam hij niet één keer tot scoren. De aandacht op Stamford Bridge zal dan ook logischerwijs naar Messi uitgaan. Dat kan Chelsea echter de kop kosten, denkt Gullit.

“Je kan Messi niet stoppen, je kan hem niet stoppen. Dat is het punt niet”, vertelt Gullit in gesprek met Sportsmail. “Het punt is dat, als hij de bal heeft, je de bewegende spelers in de gaten moet houden. Ze rennen heel erg snel en ze duiken tussen de linies. Dat is wat je moet doen tegen Messi. Dat is de sleutel. Chelsea speelt heel erg georganiseerd en Antonio Conte is een Italiaan. Ik ken Italianen heel goed”, benadrukte de oud-speler van AC Milan en Sampdoria.

“Voor Italianen staat verdedigen op de eerste plaats, daarna komt aanvallen.” Chelsea is op papier de underdog voor de tweestrijd met Barcelona en daar hebben de Londenaren volgens Gullit geen enkele moeite mee. “Ze zijn niet de favoriet, maar niemand dacht dat Chelsea de Champions League in 2012 zou gaan winnen. Daarom weet je het nooit. Ze zijn niet het beste team van de Champions League, maar ze hebben karaktervoetballers en spelers met goede individuele kwaliteiten die een wedstrijd kunnen beslissen.”

“Als ze een goede teamprestatie kunnen neerzetten, kunnen ze ver komen. Ze zijn niet de favoriet, maar dat kan ook een pluspunt zijn.” Voor Pedro wordt het een weerzien met veel van zijn voormalige teamgenoten. Hij speelde acht jaar aan de zijde van Messi. “Hij is de beste speler van de wereld, maar hij is niet onverslaanbaar”, benadrukt de aanvaller van Chelsea. “Natuurlijk, het is Barcelona. Het is Messi. Hij is heel erg moeilijk te stoppen omdat hij heel snel en heel slim is. Maar het is niet onmogelijk.”

“Messi zit op een ander niveau”, benadrukt Pedro. “Niemand kan doen wat hij doet. Daarom is het speciaal om met Messi in een team te spelen. Speciaal voor mij en het is ook iets om later tegen mijn kinderen te vertellen, waarschijnlijk. Hij zal als de beste voetballer aller tijden worden beschouwd.” Pedro speelde in het verleden met Barcelona tegen Chelsea. “Chelsea was altijd een vreselijke en moeilijke tegenstander. Ze speelden compact, waren sterk in de defensie en zetten heel goed druk. Daarom vonden we het altijd moeilijk. De spelers van Barcelona weten dat deze twee wedstrijden heel moeilijk zullen worden.”