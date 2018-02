‘Mafkees uit Rotterdam’: ‘Ik heb zelfs berichten van ras-Ajacieden gekregen’

Peter Houtman belandde enkele weken geleden in het ziekenhuis vanwege een hartinfarct. Tijdens een bezoek aan zijn zoon kreeg de oud-aanvaller en bekendste stadionspeaker van Nederland pijn aan zijn borst. Het bleek een hartinfarct te zijn, een ader was dichtgeslipt. De stadionspeaker van Feyenoord, die in zijn hele leven geen sigaret heeft gerookt en nooit alcohol heeft aangeraakt, is inmiddels herstellende. Begrijpen doet hij het nog steeds niet.

Houtman, die in de spits staat van Oude Maas 5, speelt op zestigjarige leeftijd nog tal van wedstrijden voor diverse teams zoals de oud-internationals en oud-Feyenoord. Hij kan echter ook niet bevatten dat hij zo ontzettend veel steunbetuigingen uit het hele land heeft ontvangen. “Duizenden berichten en steunbetuigingen heb ik gekregen. En dan zit ik nog niet eens op Facebook…”, vertelt de oud-international van Oranje dinsdag in gesprek met De Telegraaf.

De fans van Feyenoord hingen een spandoek neer: ’There is only one Peter Houtman’. “Je gelooft het misschien niet, maar ik heb zelfs mooie berichten van ras-Ajacieden gekregen ook. Allemaal wensen ze me oprecht beterschap. Ben ik toch niet zo’n ’mafkees’ uit Rotterdam, zeker? Ze hebben nog humor ook. Er was er een, die schreef: ’Tulpen uit Amsterdam, als je ze wil kom ik ze nog brengen ook’.”

Houtman kreeg ook veel steun uit Groningen, waar hij in zijn actieve loopbaan enkele jaren actief was. “Ach, uit alle hoeken van het land komen de dingen. Zulke mooie woorden ook van al die mensen. Het doet me echt goed.” Houtman mag wandelen, fietsen, maar nog niet tennissen en voetballen. De tribunes in De Kuip toeroepen is door de cardiologen ook nog steeds een halt toegeroepen. “De dokters willen dat ik het nog even rustig aan doe. Daar luister ik maar naar.”