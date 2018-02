‘Barcelona betaalt 25 miljoen euro voor 60 procent van transferrechten’

Barcelona maakt werk van de komst van Arthur, zo verzekeren Braziliaanse media maandagavond. Technisch manager Robert Fernández bevindt zich momenteel in Porto Alegre voor gesprekken met het management van de middenvelder én werkgever Gremio. Fernández zou inmiddels een principe-akkoord hebben bereikt met Arthur over de financiële voorwaarden inzake een eventuele transfer.

Fernández sprak maandag met zaakwaarnemer Jorge Machado en zal maandagavond lokale tijd óf dinsdag een onderhoud met Gremio over de transfersom hebben. Lokale media stellen dat de clubs een akkoord over een transfersom naderen. De Braziliaanse club beheert zestig procent van de transferrechten van Arthur. De rest wordt evenredig verdeeld onder investeerder Celso Rigo en de familie van de speler.

Gremio verlangt een bedrag van dertig miljoen euro voor Arthur, maar de kans is groot dat Barcelona zijn zin krijgt en men uiteindelijk met vijf miljoen euro minder genoegen neemt. De Braziliaanse club wil namelijk dat de middenvelder nog tot het einde van het kalenderjaar blijft. Barcelona staat welwillend tegenover een dergelijke constructie, daar de drie plekken voor spelers van buiten de Europese Unie in de selectie voorlopig ingevuld zijn met Paulinho, Yerry Mina en Philippe Coutinho. Laatstgenoemde, die in januari van Liverpool overkwam, gaat een Portugees paspoort aanvragen.

Arthur, die in augustus zijn 22e verjaardag viert en vaak wordt vergeleken met Andrés Iniesta en Thiago Alcántara, maakte twee jaar geleden zijn competitiedebuut voor Gremio en groeide vorig jaar uit tot een onbetwiste basiskracht voor O Rei de Copas. Hij heeft nog geen enkele A-interland achter zijn naam staan, al werd hij wel al opgeroepen door bondscoach Tite.