Guardiola ‘feliciteert’ Wigan Athletic: ‘Ze hebben één keer op doel geschoten’

Manchester City verloor maandagavond verrassend van Wigan Athletic. In de vijfde ronde van de FA Cup verloor het onverslaanbaar geachte team van Josep Guardiola met 1-0 bij de koploper van de League One. Will Grigg maakte de enige goal. Hierdoor kan Manchester City de quadruple, het winnen van vier bekers in een seizoen, vergeten.

Guardiola reageerde aanvankelijk cynisch op het succes van Wigan, dat slechts zeventien procent balbezit had. “Ik wil Wigan feliciteren met de kwalificatie. Ze hebben één keer op doel geschoten”, vertelde de manager van the Citizens na afloop. “We hebben er alles aan gedaan. We hebben één fout gemaakt en een wedstrijd als deze is net een finale. Ok, we accepteren dit verlies. Felicitaties aan de winnaar.”

“Ik heb geen spijt van de manier waarop we speelden, de prestatie, de wil. Ik beoordeel mijn spelers op hun intenties en niet op het resultaat. De intenties waren goed. We kunnen ons nu richten op de finale van de League Cup”, verwees Guardiola naar de bekerfinale van komende zondag tegen Arsenal op Wembley.

In de rust van het duel voerde Guardiola een verhitte discussie met Paul Cook, de manager van the Latics. Onderwerp van discussie was de rode kaart voor Fabian Delph op slag van rust: hij leek eerst geel te krijgen voor een charge op Max Power, maar Anthony Taylor bedacht zich. Na het rustsignaal liepen de discussies in de catacomben hoog op. “Er is niks gebeurd. Ik heb geen commentaar”, zo benadrukte Guardiola.

Cook wilde ook niet dieper op de situatie ingaan. “Er zijn geen problemen. Iedereen probeert vanuit zijn standpunt het gelijk aan zijn zijde te krijgen. Ik heb geen probleem met Guardiola. Hij is een fantastische manager.” Grigg loofde de ‘ongelooflijke prestatie’ van Wigan en blikte terug op zijn goal. “Ik stond nét geen buitenspel, en daarna was het een aardig sprintduel met Kyle Walker. Ik ben nu eenmaal een doelpuntenmaker: als ik de kans krijg, dan scoor ik.”