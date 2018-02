Agüero deelt supporter mep uit en wacht mogelijk fikse schorsing

Sergio Agüero lijkt een fikse schorsing tegemoet te kunnen zien. Manchester City ging maandagavond in de vijfde ronde van de FA Cup onderuit bij Wigan Athletic: 1-0. Na afloop van het duel in het DW Stadium kwamen supporters het veld op en ontstond er een grimmige sfeer.

Een supporter van Wigan zei iets tegen Agüero, of werd te handtastelijk jegens de Argentijns international. De aanvaller deelde de betreffende fan een mep uit en wilde vervolgens verhaal halen. Diverse personen, onder meer Wigan-verdediger Chey Dunckley, moesten tussenbeide komen om Agüero in bedwang te houden. Hij werd vervolgens door enkele leden van de technische staf naar de catacomben begeleid.

Na afloop kregen stewards het aan de stok met de meegereisde fans van Manchester City. Enkele boardings werden naar de medewerkers gegooid. In de rust voerden Josep Guardiola en Wigan-manager Paul Cook een verhitte discussie in de catacomben, vermoedelijk over de rode kaart voor Fabian Delph in de extra tijd. Arbiter Anthony Taylor leek Delph eerst een gele kaart te geven, maar tot woede van iedere Citizen opteerde hij toch voor een rode prent.

Het was pas de derde nederlaag voor Manchester City dit seizoen. Het verlies tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League deed er niet toe, maar daarna was Liverpool in de Premier League met 4-3 te sterk voor het team van Guardiola. Door de nederlaag in Wigan kan Manchester City het winnen van de quadruple vergeten. Het team van Guardiola kan later deze maand echter de EFL Cup winnen, heeft een voorsprong van zestien punten in de Premier League en staat met anderhalf been in de kwartfinales van de Champions League, na een 0-4 overwinning op FC Basel.