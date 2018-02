Buitengewoon waardevolle Immobile sleept Lazio uit vormcrisis

Na drie opeenvolgende nederlagen heeft Lazio maandagavond weer eens gewonnen in de Serie A. Een dubbelslag van Ciro Immobile bezorgde het team van Simone Inzaghi de volle buit tegen laagvlieger Hellas Verona: 2-0. Immobile was dit seizoen in de officiële wedstrijden al direct betrokken bij 36 doelpunten, met 28 treffers en 8 assists. Dankzij de zege gaat Lazio over Internazionale heen op de ranglijst en staat het vierde.

Voorafgaand aan de wedstrijd ging het vooral over Stefan de Vrij: vlak voor de aftrap maakte directeur Igli Tare bekend dat de verdediger in de zomer vertrekt. De Oranje-international had desondanks 'gewoon' een basisplaats en zag dat Lazio in de eerste helft de nodige kansen creëerde. Doelman Nicolas Andrade moest al gauw ingrijpen na pogingen van onder meer Luis Alberto en Immobile; de volledig vrijstaande Adam Marusic sprong bijzonder slordig om met een uitgelezen kans.

Lazio bleef zoeken naar het openingsdoelpunt. Sergej Milinkovic-Savic kopte op het dak van het doel en een uithaal van Luis Alberto spatte uiteen op de lat, waardoor het voor rust bij 0-0 bleef. In de tweede helft kreeg Lazio alsnog waar het op basis van het spelbeeld recht op had. Met een schot uit de draai vanuit het strafschopgebied opende Immobile de score, waarna hij even later opnieuw toesloeg. Na een fraaie combinatie kon keeper Nicolas nog redding brengen op de kopbal van Senad Lulic, maar in de rebound knikte Immobile raak voor de 2-0.