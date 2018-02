De Vrij hakt knoop door en kiest voor zomers vertrek bij Lazio

Stefan de Vrij gaat zijn aflopende contract bij Lazio niet verlengen. Sportief directeur Igli Tare maakt maandagavond bekend dat beide partijen geen akkoord hebben bereikt. "Onze wegen gaan scheiden in juni", kondigt Tare aan voor de camera van Mediaset. "De onderhandelingen over een nieuw contract zijn beëindigd."

De Vrij werd afgelopen maand in verband gebracht met grote clubs als Barcelona, Internazionale, AC Milan, Manchester United en Manchester City, maar de club wilde geen afscheid nemen van de mandekker. Dat leidde wel tot een riskante situatie: indien De Vrij niet zou bijtekenen, zou hij transfervrij kunnen vertrekken. Dat gaat nu ook gebeuren. Waar de Oranje-international naartoe gaat, is nog niet bekend.

Lazio wilde De Vrij laten bijtekenen tot medio 2019, met een vastgelegde afkoopsom van 25 miljoen euro. Tare gaf recentelijk toe dat de club 'op de goede weg' was en vertelde dat De Vrij graag bij Lazio wilde blijven. Later schreef La Repubblica echter dat de zaakwaarnemers van De Vrij twintig procent eisten van de afkoopsom van 25 miljoen, mocht De Vrij verkassen. Lazio was niet blij met deze eis en wilde naar verluidt niet toegeven in de onderhandelingen.

Maandagavond, vlak voor het competitieduel met Hellas Verona, vertelt Tare dat Lazio de aanbieding aan De Vrij heeft ingetrokken. "Hij is een voorbeeldprof geweest en daar bedanken we hem voor. Hij heeft deze club heel veel gebracht en dat is andersom ook zo. Onze wegen zullen scheiden in juni. We zijn eerlijk naar elkaar toe." De Vrij speelt sinds 2014 voor Lazio, nadat hij overkwam van Feyenoord. Tot dusver kwam hij tot 82 competitieduels en 6 doelpunten voor de Serie A-club.