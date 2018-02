Van der Ende beoordeelt situaties Lozano en Huntelaar: ‘KNVB zit fout’

Mario van der Ende zou graag zien dat een woordvoerder van de KNVB voor een televisiecamera verschijnt om tekst en uitleg te geven over de gebeurtenissen van afgelopen weekend. De bond liet maandag weten dat Klaas-Jan Huntelaar niet vervolgd kan worden voor zijn vermeende elleboogstoot aan Bram van Polen, terwijl Hirving Lozano een schikkingsvoorstel van drie duels kreeg na een vergelijkbare overtreding op Lucas Woudenberg.

"De KNVB zit vol met voorlichters en mensen met kennis. Er kan heus wel iemand voor de camera verschijnen. Ik denk dat ze niet voor de camera willen komen omdat ze dan toe moeten geven dat ze fout zaten", vertelt Van der Ende aan FOX Sports. De voormalig scheidsrechter, tussen 1985 en 2003 actief in het Nederlands betaald voetbal, bestempelt de overtreding van Lozano als een 'slaande beweging' en die van Huntelaar als een 'elleboogstoot'.

Arbiter Kevin Blom beoordeelde de overtreding van Huntelaar en kende een vrije trap toe aan PEC Zwolle. De regels schrijven voor dat zo'n incident na afloop niet nog eens beoordeeld kan worden. "Als je het beeld stilzet zie je dat Blom naar de situatie kijkt, maar dat het zicht beperkt wordt door een aantal spelers. Dan is het de vraag of je safety first neemt: ik loop weg en praat er niet meer over. Dat is niet waar een scheidsrechter voor op het veld staat staat. Dit zijn situaties die je moet bespreken. Als je met vier man rond het veld staat hoort een iemand het te zien."