Transfer naar Chelsea ketste af: ‘Het waren tien erg lastige dagen’

Chelsea was vanwege het vertrek van Michy Batshuayi op zoek naar een nieuwe spits en kwam uit bij Olivier Giroud, maar de Fransman was niet de enige kandidaat. The Blues brachten een bod uit op Edin Dzeko, dat door sportief directeur Monchi echter als ‘niet interessant’ werd bestempeld. Zodoende bleef de Bosniër in het Stadio Olimpico en schakelden de Londenaren over op Giroud.

De 31-jarige Dzeko vond het moeilijk om geconcentreerd te blijven terwijl er werd onderhandeld tussen zijn werkgever en Chelsea, zo vertelt hij in het programmaboekje van Roma: “Het was niet makkelijk voor me. Het waren tien erg lastige dagen en dat kon je ook wel zien aan mijn prestaties op het veld. Ik wil er nu niet meer aan denken. Het is geweest en ik wil nu vooruitkijken en alles geven voor Roma. Roma is mijn thuis en Roma is mijn familie. Dat zegt voldoende.”

“Ik scoor dit seizoen minder vaak dan vorig seizoen, maar het gaat om het team. Als ik scoor en we verliezen toch, zoals tegen Atalanta, dan betekent mijn doelpunt niets. Als we winnen, dan ben ik pas blij, hoewel ik natuurlijk ook graag doelpunten blijf maken.” Dzeko, 89-voudig international van Bosnië-Herzegovina, staat in het lopende voetbaljaar op veertien treffers en vier assists in 32 officiële wedstrijden. Zijn contract loopt nog tot medio 2020 door.

Overigens zei directeur Monchi twee weken geleden dat hij best wilde meewerken met een transfer van Dzeko: “Ik ben ervan overtuigd dat als Edin Roma echt wilde verlaten, hij was vertrokken. En dan hadden wij ook wel meegewerkt aan een transfer. We waren allemaal honderd procent overtuigd (dat hij zou blijven, red.). Dat hebben wij ook wel duidelijk gemaakt in de onderhandelingen met Chelsea”, aldus de Spanjaard tegenover Mediaset.