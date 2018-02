Ten Hag eist actie van KNVB: ‘We spelen hier professioneel voetbal’

Erik ten Hag is niet te spreken over de kunstgrasmat van PEC Zwolle. De trainer van Ajax hoopt op betere regelgeving van de KNVB, om de omstandigheden voor de spelers te verbeteren. Ten Hag begrijpt waarom zijn spits Klaas-Jan Huntelaar het veld in het MAC3PARK Stadion na afloop bestempelde als een 'ijsbaan'.

"Ligt er verwarming onder het veld? Waarom worden clubs met kunstgras niet verplicht om de verwarming aan te zetten? Waarom is er überhaupt geen protocol voor?", vraagt Ten Hag zich maandag openlijk af voor de camera van Ajax TV. "Bijvoorbeeld met sproeien. We spelen hier professioneel voetbal. Het is niet goed dat de KNVB daar geen eisen aan stelt."

Volgens Ten Hag was het onverantwoord om bepaalde gebieden op het veld te betreden. "Laat staan om op te voetballen", voegt hij eraan toe. De oefenmeester noemt de kunstmat 'blessureprovocatief'. "De veiligheid van de speler is in het geding. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren. Dat is niet in het belang van de speler, de clubs en de Eredivisie."