Guardiola zocht Wenger thuis op: ‘Hij heeft het beter gedaan dan ik’

Josep Guardiola en Arsène Wenger werken pas anderhalf jaar in dezelfde competitie, maar kennen elkaar al veel langer. In gesprek met beIN Sports vertelt Wenger dat Guardiola ooit bij hem thuis voor de deur stond. De Spanjaard was destijds actief als voetballer. In welk jaar het gebeurde is onduidelijk; Guardiola beëindigde zijn actieve loopbaan in 2006.

"Ik heb hem een paar keer gesproken. Hij kwam in zijn tijd als speler ooit naar mijn huis, omdat hij voor Arsenal wilde uitkomen", vertelt Wenger, die het zondag met Arsenal opneemt tegen het Manchester City van Guardiola in de finale van de EFL Cup. Mogelijk vond de ontmoeting plaats in 2005, toen Guardiola transfervrij was en naar Engeland wilde. De gesprekken liepen uiteindelijk op niets uit.

Guardiola stevent inmiddels af op de landstitel met Manchester City en strijdt ook nog om drie bekertoernooien. De trainer heeft de afgelopen jaren grote indruk gemaakt op Wenger. "Ik denk dat hij het veel beter heeft gedaan dan ik", stelt de Fransman. "Hij weet heel goed wat hij moet doen. Hij heeft fantastische ploegen onder zijn hoede gehad en hij managet die teams erg goed. Ik heb respect voor zijn werk, omdat hij een duidelijke visie heeft. Hij heeft een positieve opvatting van het voetbal. Dat is heel belangrijk."