‘De spelers van PSV hebben echt wel last van de kritiek’

De spelers van PSV hebben volgens Jan Poortvliet wel degelijk last van kritiek op het spel. De Eindhovenaren incasseerden zaterdag duur puntverlies tegen sc Heerenveen (2-2) en zagen de voorsprong op Ajax slinken tot vijf punten. In de weken daarvoor won PSV zijn wedstrijden wel, maar klonk er ook veel onvrede over het voetbal.

Steven Bergwijn kreeg onlangs veel kritiek te verduren nadat hij tweette 'Zeg niets meer', na zijn twee doelpunten tegen Sparta. "Ze doen of het ze koud laat maar aan de reacties van onze jongens kun je zien dat ze er wel mee zitten. Spelers hebben echt wel last van kritiek", stelt Poortvliet maandag in gesprek met PSV Inside. "Zaterdag komen ze uit het niets op 2-0 voor zonder goed te spelen. Nu hebben ze nog een excuus dat ze met tien man moesten spelen. Iedereen heeft iets te zeggen over PSV en dat kan tegen je werken. Dus dan moet je wakker worden, want je speelt tegen meer dan elf man."

PSV boekte de voorbije weken moeizame overwinningen op Excelsior (1-0) en Sparta Rotterdam (1-2). In de ogen van Poortvliet is het belangrijk om in zulke wedstrijden juist grote cijfers neer te zetten. "De zwakke broeders in de Eredivisie moeten soms helemaal aan gort gespeeld worden want complimenten over de teamprestatie neem je mee in je vertrouwen", geeft hij aan. Zondag wacht voor de koploper een uitwedstrijd tegen Feyenoord.