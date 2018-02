Besluit verrast VfL Wolfsburg: ‘Hij was onze ‘Wunschtrainer’’

Martin Schmidt is niet langer de trainer van VfL Wolfsburg. Die Wölfe maken bekend dat de vijftigjarige Zwitser zijn tot medio 2019 doorlopende contract heeft ingeleverd. Hij was slechts 22 wedstrijden de coach van de Bundesligist.

Schmidt volgde in september de ontslagen Andries Jonker op, maar won sindsdien slechts drie wedstrijden. De 1-2 nederlaag tegen Bayern München van afgelopen zaterdag vormde voor hem de druppel die de emmer deed overlopen. Wolfsburg heeft de training van dinsdag verplaatst naar 16.00 uur in de middag en die zal waarschijnlijk geleid worden door assistent Stefan Sartori.

“Schmidt wil de weg vrijmaken zodat een nieuwe trainer de club zo snel mogelijk veilig kan laten spelen”, legt sportief directeur Olaf Rebbe uit. “We hadden die doelstelling graag met Martin willen bereiken, maar konden hem niet op zijn besluit doen terugkomen. We respecteren zijn vastberaden beslissing, hoewel die mij wel teleurstelt aangezien hij onze Wunschtrainer was. We richten ons nu volledig op de wedstrijd van vrijdag.”

Wolfsburg gaat vrijdagavond op bezoek bij FSV Mainz, dat twee plaatsen onder de nummer veertien van de Bundeliga staat. De roodhemden hebben één punt minder. Ook woordvoerder Tim Schumacher betreurt het vertrek van Schmidt, zo vertelt hij op de clubwebsite: “We waren ervan overtuigd dat we het tij samen konden keren (…) We willen Martin bedanken voor het werk dat hij heeft verricht en wensen hem het allerbeste, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.”