‘Hiddink was natuurlijk kritisch, maar gedroeg zich wel als een gentleman’

Dinsdag staat in de Champions League de kraker tussen Chelsea en Barcelona op het programma en veel voetbalfans denken dan terug aan de legendarische confrontatie tussen de twee topclubs in 2009. Chelsea werd toen uitgeschakeld na een slecht optreden van scheidsrechter Tom Henning Övrebö. De Noor vertelt de afgelopen dagen aan verschillende media zijn kant van het verhaal, ook aan Goal.

Onder anderen Michael Ballack en Didier Drogba waren furieus op de oud-arbiter en ook Guus Hiddink was zwaar teleurgesteld in Övrebö, die erkent fouten te hebben gemaakt. "Dit was het slechtste wat ik ooit heb gezien", zei de Nederlander destijds over de arbitrage. Tegenover Marca deed de Noor, tegenwoordig actief als psycholoog, onder meer bij de Olympische Winterspelen, al zijn verhaal en ook in gesprek met Goal blikt hij terug op de roerige periode.

"Je kan de woede begrijpen, maar niet verdedigen”, aldus Övrebö over de emoties bij Chelsea na de uitschakeling op Stamford Bridge. “Er waren enkele vertegenwoordigers van Chelsea die erg professioneel reageren. Hiddink bijvoorbeeld, die toen manager was. Hij was erg professioneel. Hij was natuurlijk kritisch, maar gedroeg zich wel als een gentleman."

“Anderen ging over de schreef. Het is belangrijk te benadrukken dat niet iedereen uithaalde naar mij”, vervolgt de voormalig leidsman, die later bij een rechtszaak van de UEFA aanwezig was aangaande de schorsingen van de bestrafte spelers. “Ik ontmoette daar Drogba. Ik heb kort met hem gesproken, hij was aardig. Ook een gentleman. We waren het erover eens dat we beiden wellicht anders hadden moeten handelen."