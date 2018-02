Barça strijdt met Engelse topclubs om ‘nieuwe Busquets’

Alex Sandro wil zich alleen maar focussen op presteren met Juventus. De verdediger, die op de radar staat van Manchester United en Chelsea, kijkt na de zomer wat hij in de toekomst gaat doen. (La Gazzetta dello Sport)

Barcelona ziet in de middenvelder van Borussia Dortmund naar verluidt de ‘nieuwe Sergio Busquets’.

Tottenham Hotspur is niet de enige Engelse club die het heeft voorzien op Amadou Diawara. De middenvelder van Napoli staat ook hoop op het lijstje bij Everton. (Tuttomercatoweb)