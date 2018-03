‘Hij is niet hetzelfde als Zidane, maar hij speelt wel hetzelfde’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Daniil Utkin, middenvelder uit Rusland.

Real Madrid

Drie weken geleden werd er geschiedenis geschreven in de UEFA Youth League. Voor de wedstrijd tussen FK Krasnodar en Real Madrid werden er 33.393 kaarten verkocht: een record voor het toernooi dat ook wel bekendstaat als de Champions League voor jeugdploegen. Real was logischerwijs de grote favoriet in het Krasnodar Stadion, maar kreeg er toch nog een hele kluif aan om de Russen uit te schakelen. Het bleef na negentig minuten voetballen 0-0 en pas na strafschoppen kon trainer Gutí opgelucht ademhalen. Krasnodar miste drie keer, terwijl Martin Calderón, Miguel Baeza en Dani Gómez geen fout maakten en de Koninklijke naar de achtste finale van de Youth League schoten.

“Ik had niet verwacht dat het zo lastig zou worden, maar ik ben blij”, zei Gutí na afloop tegen Sport-Express. Op de vraag welke voetballers van Krasnodar goed genoeg zouden zijn om voor Real te spelen, antwoordde de oud-middenvelder: “Ik ken de spelers van de tegenstander niet heel goed, maar het zijn goede spelers die goed voetbal spelen. Als we contact blijven onderhouden, zou een van hun spelers in de toekomst misschien voor Real kunnen spelen.” De Spanjaard noemde geen namen, maar misschien doelde hij wel op Daniil Utkin, de achttienjarige middenvelder die 83 minuten meedeed.

De cijfers van Daniil Utkin in de UEFA Youth League.

Zinédine Zidane

Utkin speelde tegen Real Madrid niet zijn beste wedstrijd, maar staat in Rusland bekend als een groot talent dat op een dag het nationale elftal bij zijn hand moet nemen én een dwingende rol moet kunnen vertolken in het eerste elftal van FK Krasnodar. Niet voor niets werd de linkspoot in oktober 2016 al door the Guardian opgenomen in een lijst van de zestig grootste talenten ter wereld. De Britse krant selecteerde enkel spelers die niet ouder waren dan zeventien jaar; onder anderen Gianluigi Donnarumma, Maximiliano Romero, Sebastian Pasquali, Matthijs de Ligt, Tahith Chong en Alexander Isak stonden eveneens op die lijst.

Utkin speelt normaliter iets teruggetrokken op het middenveld en probeert vanuit die positie het spel te maken. Hij beschikt met zijn 1 meter 83 over een goede fysiek, blinkt uit met zijn ragfijne passing en intercepties en wordt ook wel ‘de Russische Paul Scholes’ genoemd. Mikhail Galaktionov trok in augustus 2017 echter de vergelijking met een andere grootheid uit het verleden: “Hij lijkt qua manier van spelen eerder op Zinédine Zidane”, zei Galaktionov in een interview met Sport-Express. De 33-jarige trainer was toen nog de bondscoach van Rusland Onder-18 en is tegenwoordig de coach van Akhmat Grozny.

Europa

“Hetzelfde uiterlijk, goed gemanierd, slim… Ik zeg niet dat hij hetzelfde is als Zidane, dat zeker niet. Daniil heeft nog een lange weg te gaan en heeft veel werk te doen. Maar als ik zie welke beslissingen hij neemt op het veld, dan lijkt hij zeker op Zidane.” Tot een debuut in het eerste elftal van trainer Igor Shalimov is het nog niet gekomen, maar dat kan volgens Galaktionov niet lang meer duren: “Hij is een heel intelligente voetballer. Hij heeft een goed overzicht en is tactisch geschoold. Hij is niet slecht aan de bal en is technisch onderlegd. Dus ik denk dat het terecht is dat the Guardian hem voor die lijst heeft geselecteerd. Het is nu zaak dat Daniil blijft groeien en zich verder blijft ontwikkelen.”

Ofschoon Utkin nog geen minuut in het eerste elftal maakte, raadt Galaktionov hem aan om voorlopig niet naar ‘Europa’ te transfereren: “Ik heb hem ook nooit geadviseerd om weg te gaan. De technische staf van Krasnodar heeft hoge verwachtingen van hem en hij traint vaak mee bij het eerste elftal. Hij wordt niet voor niets beschouwd als een van de meest getalenteerde voetballers binnen de jeugdopleiding van Krasnodar. Het hangt nu allemaal van hemzelf af, want bij Krasnodar krijgt de jeugd de kans wel. Kijk maar naar Ilya Zhigulyev.” De Russische competitie gaat in maart weer van start en voor Krasnodar staat er op 3 maart een thuisduel met FK Rostov op het programma, de oude club van Utkin. Wie weet wordt dat wel het duel waarin hij voor het eerst zijn opwachting zal maken in het eerste van De Stieren.