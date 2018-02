Spaans international verlaat LaLiga voor China; nettosalaris van 5 miljoen

Las Palmas heeft maandagmiddag de aanstaande transfer van Jonathan Viera naar Beijing Guoan uit de Chinese Super League bekendgemaakt. Via de officiële kanalen geeft de LaLiga-club aan dat de middenvelder met toestemming van de club naar Lissabon is afgereisd, waar hij een medische keuring ondergaat alvorens hij gaat tekenen.

De Canarische club maakt niet bekend hoeveel geld het gaat incasseren, maar verschillende Spaanse media, waaronder Mundo Deportivo, praten over een bedrag van tussen de 18 en 25 miljoen euro netto. Viera gaat in China naar verluidt voor drie seizoenen tekenen, waarbij de eenmalig Spaans international vijf miljoen euro per jaar gaat verdienen. Door de transfer zou voormalig werkgever Standard Luik ruim drie miljoen krijgen.

Bij de onderhandelingen zou Las Palmas een doorverkooppercentage van dertig procent hebben bedongen. Voorzitter Miguel Angel Ramirez gaf eerder aan dat hij eigenlijk niet blij is met de deal: "Ik ben helemaal niet tevreden hiermee. Ik voelde me gedwongen om een oplossing te vinden. In deze sport doen we vreselijke zaken", aldus Ramirez, die zei dat Viera als tekengeld zeven miljoen van de Chinese club ontvangt.