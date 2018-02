‘Een surplus aan kwaliteit, dit PSV is veruit de meest evenwichtige ploeg’

Ronald Waterreus liet in De Limburger weten niet te genieten van het spel van PSV, maar toch ziet de voormalig doelman van de Eindhovenaren zijn oude club dit seizoen kampioen worden. PSV weet sommige wedstrijden pas in de slotfase naar zich toe te trekken en volgens Waterreus kan dat niet toegeschreven worden aan louter geluk.

“Nee. Eén keer kan geluk zijn, misschien twee keer, maar niet zo vaak. Als je vaak in de laatste minuten scoort, zit je in ieder geval conditioneel goed in elkaar, dat is conclusie nummer één”, zegt Waterreus tegenover de PSV Supporter, een interview afgenomen vóór het gelijkspel tegen sc Heerenveen (2-2). De voormalig sluitpost spreekt van ‘een surplus aan kwaliteit’: “Dit PSV is veruit de meest evenwichtige ploeg in de Eredivisie.”

"Natuurlijk, het team heeft een zwakke plek: achterin, maar als je dan een keeper hebt in deze vorm (Jeroen Zoet, red.), dan kom je een heel eind." Waterreus ziet Ajax PSV niet meer inhalen en verwacht dat de huidige koploper kampioen wordt: “Er zijn nog maar relatief weinig wedstrijden te spelen, waarvan PSV normaal de meeste wint. Dat betekent dat Ajax zo'n beetje álles moet winnen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Ook niet als je weet dat Ajax nog op bezoek komt.”

In De Limburger stelde Waterreus vast dat vooral het werk van Phillip Cocu te prijzen valt. “Het zal voor Cocu hét bewijs zijn dat zijn elftal komende tijd vooral weer moet doen waar het goed in is: efficiënt voetballen, de gortdroge afspraken nakomen, en zich verre houden van malle capriolen. Dat kun je zakelijk noemen, saai zoals u wilt. Maar als Cocu met dit PSV zijn derde kampioenschap in vijf jaar pakt, levert hij gewoon een topprestatie.”