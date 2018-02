Grote schrik na neervallen routinier: ‘Ik blijf vechten als een leeuw’

Galatasaray verloor zondag met 2-1 van Kasimpasa, maar na afloop ging het vooral over het voorval met Bafétimbi Gomis. Bij een corner in de zevende minuut van het duel viel Gomis flauw. Hulpverleners snelden op aangeven van spelers van beide ploegen snel ter hulp. De aanvaller doet het incident af als iets kleins, aangezien het wel vaker voorkomt.

De Fransman stond snel weer op en na een medische controle aan de zijlijn mocht hij weer het veld in. “Dit overkomt me wel vaker in mijn leven", laat de 32-jarige aanvaller aan verschillende Turkse media weten. Gomes geeft als reden de stress aan. "Ik ben doorgegaan omdat ik me goed voelde. Ik ben alleen teleurgesteld dat we verloren hebben.”

“Maar ik blijf vechten als een leeuw. Onze supporters hoeven zich geen zorgen te maken over mij. Sorry voor de paniek.” Gomis verloor tijdens zijn lange carrière al meermaals het bewustzijn op een voetbalveld. Bij Olympique Lyon overkwam het hem drie keer en ook bij Swansea City ging hij een keer plots neer. Ook viel Gomis al een keer flauw op een training met de nationale ploeg van Frankrijk.