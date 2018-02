Hiddink weigerde Man City: ‘We kregen steeds hetzelfde antwoord’

Gary Cook probeerde ongeveer tien jaar geleden verschillende bekende namen uit de voetballerij te strikken voor Manchester City, maar slaagde hier nauwelijks in. De voormalig sportbestuurder van the Citizens vertelt in gesprek met de Daily Mirror dat de Engelse topclub in 2009 probeerde onder meer Guus Hiddink naar Manchester te halen.

"Ik verkocht de club (aan Abu Dhabi United Group, red.) met de ambitie voor het hoogst haalbare te gaan. Toen ik de nieuwe eigenaren binnen had, moest ik anderen overtuigen. City was toen nog een club dat middelmatigheid omarmde. De overname betekende ook dat ik tegen de media moest vertellen dat Manchester City op een dag beter zou zijn dan Manchester United."

"Sommige mensen schudden met het hoofd vol ongeloof. Ze dachten dat ik gek was. Maar kijk wat er is gebeurd binnen tien jaar tijd! Of ik mezelf geloofde? Nou, we probeerden Kaká te halen, weet je nog, maar de timing was gewoon verkeerd. Manchester City was gewoon niet de club die hij in 2009 zag zitten." De Engelsman wilde ook een bekende trainer halen.

"Ik herinner me gesprekken met de mensen van Josep Guardiola, maar de timing was wederom niet goed. We spraken ook met de mensen van José Mourinho, Carlo Ancelotti en Guus Hiddink. We kregen steeds hetzelfde antwoord. We hadden gigantisch veel ambitie, maar de status van de club kwam niet overeen met die ambitie. Nu is dat niet meer het geval. Manchester City heeft de beste manager ter wereld en een team van wereldklasse."