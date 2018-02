Oranje zegt Huis ter Duin na ruim 30 jaar gedag: ‘Kiezen voor het voetbal’

De aankomst van de Oranje-internationals voor interlands bij Huis ter Duin was in het verleden altijd een belangrijk persmoment, maar hier gaat op korte termijn verandering in komen. De KNVB heeft maandagmiddag via de officiële kanalen bekend gemaakt dat er na ruim dertig jaar een punt wordt gezet achter de samenwerking met het hotel in Noordwijk en, als gevolg daarvan, ook met de Katwijkse voetbalclub Quick Boys.

Het Nederlands elftal zal met ingang van de voorbereiding op de vriendschappelijke interland met Engeland op 23 maart de KNVB Campus in Zeist als uitvalsbasis gaan gebruiken. Het nabijgelegen Hotel Woudschoten wordt daardoor het nieuwe onderkomen voor de internationals. Directeur betaald voetbal Eric Gudde geeft aan dat het afscheid van Huis ter Duin in goed overleg is verlopen.

“We zijn blij dat we daar al die tijd welkom zijn geweest. We hebben er een uitstekende accommodatie aan gehad, en ook op het veld van Quick Boys voelden we ons thuis. Maar nu gaan we naar Zeist; terug naar huis, waar we horen”, legt de bestuurder uit op de officiële website van zijn werkgever. Op de KNVB Campus vinden de internationals onder meer een medische faciliteiten, trainingsvelden en het researchcentrum van de bond.

Huis ter Duin was vanaf 1987, op aandringen van toenmalig bondscoach Rinus Michels, het hoofdkwartier van het Nederlands elftal. Onder de pas aangestelde keuzeheer Ronald Koeman komt daar nu verandering in: “Ik heb zelf vaak in Noordwijk gezeten, als speler en als trainer/coach, ik weet dus hoe goed het daar was. Maar het voetbal is bij ons leidend, we kiezen voor het voetbal. In Zeist hebben we alles bij de hand. Prachtige, meerdere velden bijvoorbeeld. Een perfecte totaalaccommodatie. Hier hoort ons voetbal thuis. Maar we blijven Huis ter Duin dankbaar dat we daar zolang op topniveau zijn ‘thuis’ geweest.”