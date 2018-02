‘Dit Ajax is echt de beste ploeg van Nederland, daar kan PSV niet aan tippen’

Ajax heeft zondag drie belangrijke punten gepakt in de strijd om de landstitel door PEC Zwolle met 0-1 te verslaan. Een goal van Klaas-Jan Huntelaar voldeed. Bram van Polen, die tijdens het duel een arm in het gezicht kreeg van Huntelaar, zegt tegenover De Stentor dat hij onder de indruk was van het spel van de Amsterdammers.

“Bij vlagen zijn we ondersteboven gevoetbald. Het verschil in kwaliteit tussen de top van Nederland en de clubs daaronder werd hier wel even heel duidelijk gemaakt”, concludeert de verdediger van PEC in gesprek met de lokale krant. “We wilden er een echte wedstrijd van maken, maar daar zijn we geen minuut in geslaagd. Ajax was zó veel sterker dan wij.”





Van Polen zegt niet tevreden te zijn met het verlies: “Ik ben nooit tevreden met een nederlaag, maar soms heb ik er vrede mee”, aldus de aanvoerder, die geïmponeerd was van Ajax en de ploeg van Erik ten Hag de beste van Nederland vindt. “Ja, dit Ajax is echt de beste ploeg van Nederland. Daar kan PSV niet aan tippen", besluit de routinier.

Van Polen reageerde na afloop bij FOX Sports op het incident met Huntelaar. Van Polen hield zich op de vlakte wat betref de actie van de Ajacied, maar vond het geen rood: "Dat heb ik zo totaal niet ervaren. Het hoort erbij. Ik snap wel wat je bedoelt, maar goed… Tja, hij gebruikt zijn armpjes. Ik heb dit heel vaak in het strafschopgebied. Ik zie er nog redelijk uit, ik kan thuiskomen hiermee", grapte Van Polen.