Eiting maakt indruk: ‘Dit zijn kwaliteiten die niet veel spelers hebben’

Carel Eiting kwam zondagmiddag bij Ajax tegen PEC Zwolle (0-1) binnen de lijnen. Hij verving in de rust Lasse Schöne en speelde sterk in het tweede bedrijf. De talentvolle middenvelder heeft ook indruk gemaakt op Mario Been. De analist van FOX Sports zag Eiting goede dingen doen.

Waar trainer Erik ten Hag in eerdere wedstrijden nog een verdediger in het veld bracht en Frenkie de Jong doorstuurde naar het middenveld, liet hij nu De Jong staan in de achterhoede en bracht hij Eiting. "Ik vind het geweldig. Als je twintig jaar bent en je laat dit zien..Natuurlijk zal de trainer ongetwijfeld overtuigd zijn van kwaliteiten", aldus Been. "Hij kijkt altijd naar voren, dat zit een beetje in het DNA van de Ajax-spelers.”

Been zag dat Eiting graag naar voren voetbalt. “Normaal kaatsen spelers terug, maar hij kijkt altijd naar voren. Hup, dan zet hij weer iemand voor de goal. Hij ziet gewoon alles. Gelijk naar de spits spelen en niet terug. Hij ziet elke oplossing. Dit zijn kwaliteiten die niet veel spelers hebben, Ik vind het ook knap van Ten Hag dat hij hem de kans geeft. Dat je zegt tegen zo'n jongen: ga maar spelen en laat het maar zien.”