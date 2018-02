Voetbal in Nederland ‘totaal anders’: ‘Dat zijn dingen die hier niet gebeuren’

Edgar Barreto heeft het naar zijn zin bij Sampdoria. De 33-jarige middenvelder zegt tegenover ELF Voetbal dat hij een terugkeer naar NEC, de club waar hij vier jaar lang voor voetbalde, voor zich ziet, mogelijk ook in een functie buiten de lijnen: "Ik sluit in ieder geval zeker niet uit dat ik ooit nog het shirt van NEC zal dragen."

"Ik volg NEC nog altijd op de voet. Ik heb nog contact met spelers uit mijn tijd zoals Frank Demouge, Jeffrey Leiwakabessy en trainer Ron de Groot. Ik voel me op dit moment goed in Italië, maar dingen in het voetbal kunnen snel veranderen", aldus Barreto, die geen wedstrijden van NEC meer bekijkt, maar wel de laatste uitslagen bijhoudt.

De 61-voudig international van Paraguay constateert dat het voetbal in Italië volledig anders wordt benaderd dan in Nederland. "Het voetbal is in principe een totaal andere sport. Zo staat tactiek hier veel hoger aangeschreven. Alles wat je hier op het veld doet, is al van te voren voor je uitgeschreven. Het voetbal is in Italië veel anders dan waar dan ook op de wereld. Daarom is het voor buitenlandse trainers, die de speelstijl willen gaan omgooien bijna onmogelijk om hier te slagen."

De routinier moest zelf vier maanden wennen aan het voetbal in Italië. "In Nederland mag je je vrij bewegen, één-op-één-situaties opzoeken en zelfs vaak nog van positie wisselen. Dat zijn dingen die hier gewoonweg niet gebeuren, alles is vooraf al beschreven. Fysiek gezien hebben jongens als Marten de Roon en Hans Hateboer (beiden Atalanta, red.) gelijk dat de trainingen zwaarder zijn dan in Nederland, maar vooral tactisch gezien is het een totaal ander beeld."