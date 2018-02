Huntelaar vrijuit: ‘De aanklager kan dan geen onderzoek meer instellen’

Klaas-Jan Huntelaar hoeft niet te vrezen voor een schorsing na de wedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle. De spits van Ajax werkte tegenstander Bram van Polen naar de vlakte en deed dat op vrijwel dezelfde manier als Hirving Lozano, die zaterdagavond rood kreeg voor een vergelijkbare actie. Huntelaar gaat vrijuit, zo heeft de KNVB laten weten aan het Algemeen Dagblad.

Er wordt geen voorzonderzoek gestart naar Huntelaar. “Scheidsrechter Kevin Blom heeft het voorval tijdens de wedstrijd beoordeeld. Hij heeft gefloten en een vrije trap gegeven. De aanklager kan dan geen onderzoek meer instellen. Zo zijn de regels'', aldus een woordvoerder van de KNVB.

Na de wedstrijd, die Ajax met 0-1 won door een doelpunt van Huntelaar, ontstond er veel ophef over de situatie. Huntelaar vond het wel meevallen wat hij had gedaan.”Deze dingen gebeuren twintig keer in een wedstrijd", liet hij weten. Ook Van Polen liet weten dat hij het niet ernstig genoeg vond voor een rode kaart.

Huntelaar had het na afloop van de gewonnen wedstrijd liever over de titelrace met PSV. “Het is lekker dat we onder druk deze prestatie eruit hebben weten te persen en de druk op PSV hebben opgevoerd. We moeten alles winnen en zien wel wat er dan gebeurt”, aldus de spits tegen De Telegraaf. Huntelaar wil met Ajax een gat van vijf punten op PSV goedmaken. "Dit is pas de eerste stap. Zondag moeten we tegen ADO weer een signaal afgeven en daarna lekker Feyenoord-PSV kijken.”