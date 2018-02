Zeventienjarige moet 41 miljoen kosten: ‘We hebben het niet meer in de hand’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Ryan Sessegnon, de piepjonge ster van Fulham.

Door Robin Bruggeman

Toen Southampton en Fulham op 22 januari bekend maakten dat Matt Targett het seizoen op huurbasis af zou maken in Londen veerden supporters van onder meer Manchester United en Tottenham Hotspur even op: speelden the Cottagers met de tijdelijke komst van de Engels jeugdinternational nou vast in op het vertrek van een van hun grootste talenten? De in de Championship uitkomende club uit het zuiden van de hoofdstad was er echter snel bij om een vertrek van Ryan Sessegnon naar het rijk der fabelen te verwijzen.

“Aangezien hij een onderwerp is van veel speculatie, wil ik graag bekend maken dat Sessegnon bij Fulham blijft en tijdens de januari-transferperiode niet zal vertrekken. Ryan is een belangrijk lid van de Fulham-familie en we zijn dankbaar dat hij bij ons is in ons gevecht om dit seizoen promotie af te dwingen”, maakte vicevoorzitter Tony Khan meteen een einde aan de geruchten die oplaaiden in de Engelse pers.

De eerste weken van Targett op Craven Cottage hebben laten zien dat Fulham er goed aan heeft gedaan om de 22-jarige Engelsman op te pikken bij the Saints. Sessegnon maakte na zijn debuut anderhalf jaar geleden in eerste instantie naam als aanvallend ingestelde linksback. Het was ook op die positie dat hij op 9 augustus 2016 zijn eerste wedstrijd namens Fulham speelde in de EFL Cup, een week later debuteerde in de Championship en op 20 augustus tegen Cardiff City de eerste speler geboren in het jaar 2000 werd met een goal in het Engelse profvoetbal en de jongste doelpuntenmaker ooit in de Championship.

Het neefje van Stéphane Sessègnon, ex-aanvaller van onder meer Paris Saint-Germain, Sunderland, West Bromwich Albion, Sunderland en tegenwoordig uitkomend voor het Turkse Gençlerbirligi, maakte ondanks zijn jonge leeftijd indruk op de positie links achterin en speelde afgelopen seizoen als zestienjarige maar liefst dertig wedstrijden in de op een na hoogste Engelse afdeling. Dat kwam hem al snel op belangstelling te staan uit de top van de Premier League, maar Sessegnon tekende in juni vorig jaar heel bewust zijn eerste profcontract bij Fulham.

“Ik heb het afgelopen seizoen veel kansen gekregen en dat wil ik zou houden. Als je jong bent, wil je gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Het was goed om dertig wedstrijden te kunnen spelen, het draait altijd om jezelf verbeteren en dit seizoen wil ik nog beter worden. Ik ben gewoon blij dat het nu achter de rug is. Nu kan ik verder en mezelf gaan voorbereiden op het seizoen. Ik denk niet dat de geruchten mij beïnvloed hebben, ik richt me gewoon op mijn werk en dat is spelen voor Fulham”, legde hij zijn beslissing uit in gesprek met de London Evening Standard.

De keuze van Sessegnon om voorlopig bij Fulham te blijven lijkt goed te hebben uitgepakt, want de zeventienjarige linkspoot is inmiddels uitgegroeid tot een van de grote smaakmakers in de Championship. Waar hij in de eerste seizoenshelft nog vooral als linksback opereerde, geeft de komst van Targett hem de kans om zich aanvallend meer te laten gelden als linksbuiten, een positie die hem op dit punt in zijn carrière vanwege zijn snelheid, techniek en neusje voor de goal aan de ene kant en zijn nog niet uitontwikkelde fysiek en neiging om soms de concentratie te verliezen aan de andere kant, beter lijkt te passen dan een plek in de verdediging.

Zijn cijfers, acht doelpunten en twee assists in acht competitiewedstrijden sinds begin dit jaar, spreken wat dat betreft voor zich en Sessegnon maakte in een maand tijd al grote indruk op zijn van Southampton gehuurde ploeggenoot. “Hij is een ongelooflijk talent, om eerlijk te zijn is het zelfs een beetje eng. Hij zal alleen nog maar beter worden en hopelijk kunnen we ons partnerschap verder uitbouwen. Met zijn kwaliteiten om positie te kiezen, hij is slim en duikt vaak aan de binnenkant van zijn verdediger op, is het mijn taak om de bal daar te krijgen. Als hij door blijft gaan met de diepte induiken, zal ik mijn best blijven doen om hem te bedienen”, looft Targett zijn medespeler tegenover Getwestlondon.

De vergelijking tussen Sessegnon en Gareth Bale, die zijn loopbaan begon als linksback bij Southampton in de Championship, is dan ook al snel gemaakt en het is niet uitgesloten dat de loopbaan van de zeventienjarige een soortgelijk traject zal volgen als die van de Welsh Wizard. Tottenham Hotspur geldt namelijk als een van de grootste gegadigden om Sessegnon binnen afzienbare tijd naar de Premier League te halen, terwijl verder ook Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Everton, Real Madrid, Bayern München en RB Leipzig het supertalent naar verluidt op de radar hebben staan.

Terwijl Fulham er in januari nog in slaagde om Sessegnon te behouden, is de kans behoorlijk aanwezig dat er in de zomer na tien jaar, hij meldde zich in 2008 samen met tweelingbroer Steven bij Fulham Onder-9, een einde komt aan het verblijf van de jongeling op Craven Cottage. Manchester United bereidde in de winter naar verluidt al een bod van ruim 28 miljoen euro op hem voor, terwijl the Cottagers naar verluidt een bedrag van 41 miljoen euro in gedachten hebben en er zelfs wordt gespeculeerd over een nieuw Premier League-record voor duurste tiener aller tijden. Die eer valt nu nog Anthony Martial ten deel na zijn transfer van AS Monaco naar Manchester United voor een som die op kan lopen tot zestig miljoen euro.

Fulham weet dat het hoe dan ook goud in handen heeft met de zelf opgeleide Sessegnon: “Hij is waarschijnlijk de meest getalenteerde voetballer van het land en voor iemand van zijn leeftijd is zijn fysiek zeer indrukwekkend. We krijgen nu de kans om het begin van een briljante carrière te observeren, aangezien het mij onwaarschijnlijk lijkt dat hij niet voor de Engelse nationale ploeg gaat spelen. We geloven dat hij een belangrijke speler gaat worden voor dit land en voor de toekomst van the Three Lions”, loofde trainer Slaviska Jokanovic zijn pupil tegenover verslaggevers.

De Serviër is zich er echter van bewust dat de kans behoorlijk groot is dat Sessegnon bezig is aan zijn laatste maanden bij Fulham: “Het is mooi voor hem, en voor de club, dat hij in verband wordt gebracht met een transfer. En als ik het mag zeggen, is het ook mooi voor mezelf. Ik moet tevreden zijn, aangezien er grote clubs geïnteresseerd zijn in onze speler. Ik hoop dat hij bij mij blijft, maar ik heb het niet meer in de hand. Ik geloof dat hij een slimme jongen is, dat de mensen om hem heen ook slim zijn. Hij heeft op zijn zeventiende al meer dan vijftig wedstrijden gespeeld. Zijn toekomst ziet er goed uit, ik weet niet wanneer er iets nieuws zal gebeuren. Hij speelt op dit moment zo goed, dat ik de situatie niet meer onder controle heb.”

Naam: Kouassi Ryan Sessegnon

Geboortedatum: 18 mei 2000

Club: Fulham

Positie: Linksback/linksbuiten

Sterke punten: snelheid, techniek, scorend vermogen