‘Met ’BBC‘ hadden we minder problemen gehad dan met Asensio en Vazquez’

Real Madrid won zondagavond met veel moeite op bezoek bij Real Betis. De ploeg van trainer Zinédine Zidane trok uiteindelijk aan het langste eind in een wedstrijd met acht doelpunten (3-5). Karim Benzema startte op de bank, en dat vond Betis-trainer Quique Setién jammer. Hij denkt dat zijn ploeg meer kans had gehad wanneer Real Madrid met de BBC-voorhoede was gestart.

Zidane posteerde Gareth Bale en Cristiano Ronaldo samen in de voorhoee, terwijl Lucas Vazquez en Marco Asensio vanaf de flanken opereerden. Asensio bracht Real op voorsprong, maar Betis ging de kleedkamer in met een 2-1 voorsprong door een rake kopbal van Aissa Mandi en een eigen doelpunt van Nacho Fernández. In de tweede helft scoorden Sergio Ramos, Ronaldo en invaller Benzema voor de bezoekers uit Madrid. “Ik ben een beetje teleurgesteld”, zei Setién na afloop tegenover COPE. “De wedstrijd had in de eerste helft al beslist kunnen zijn. Ik had liever gehad dat Zidane met BBC had gespeeld in plaats van met Lucas en Asensio. Dan hadden we minder problemen gehad, want zij verdedigen minder.”

Dani Ceballos kreeg opnieuw geen speelminuten en bleef negentig minuten lang op de bank tegen zijn oude club, die hij afgelopen zomer verliet voor een stap naar Real Madrid. Zidane liet hem slechts zes keer opdraven in LaLiga. Setién ziet de 21-jarige middenvelder graag terugkeren in Sevilla. “Het is jammer om te zien als een grote speler op de bank zit”, zei hij tegen Cadena SER. “Het zou voor hem en ons heel goed zijn als hij naar ons komt.”