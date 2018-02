Van den Brom droomt van Champions League: ‘Natuurlijk wil je dat meemaken’

John van den Brom verlengde onlangs zijn contract bij AZ met één seizoen. De oefenmeester, sinds 2014 werkzaam in Alkmaar, vindt het niet erg dat zijn verbintenis met slechts één seizoen verlengd is. “Dan verlengen we volgend jaar weer, ik heb daar niet veel moeite mee”, zegt Van den Brom bij Studio Voetbal.

“Ik weet wat ik aan de club heb en wat het aan mij heeft. Iedereen heeft ambities. Dat moet ook. Waar die liggen? Ik heb geen wens. Met Anderlecht heb ik om het kampioenschap gespeeld en ben daar in de Champions League actief geweest. Dat is fantastisch. Natuurlijk wil ik dat meemaken”, zegt de oefenmeester, die met AZ momenteel de derde plaats in de Eredivisie bezet.

Özcan Akyol, ook te gast bij Studio Voetbal suggereert dat Van den Brom niet had misstaan bij Ajax. “Laat mij lekker bij AZ zitten. Ik werk met fantastische mensen”, reageert Van den Brom daarop. “Het is belangrijk dat je kunt werken zoals je graag wilt. Ik heb een mooie spelersgroep en een leiding. We weten met z'n allen wat we willen.”