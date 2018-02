Iniesta: ‘Wat hij bij Barcelona heeft gedaan, kan hij ook bij Chelsea’

Antonio Conte lijkt bezig aan zijn laatste seizoen als manager van Chelsea en in de Engelse wandelgangen wordt de naam van Luis Enrique genoemd als opvolger voor de Italiaan. Andrés Iniesta werkte bij Barcelona samen met de clubloze trainer en denkt dat zijn voormalige trainer een uitstekende keuze zou zijn van the Blues wanneer het weer wil gaan spelen om de prijzen.

Vorig seizoen maakte Conte Chelsea nog kampioen, dit seizoen verloopt teleurstellend. De club uit Londen doet nog mee in de Champions League, maar is in de Premier League terug te vinden op de vierde plaats. Er is nog altijd geen besluit genomen over de toekomst van Conte bij Chelsea. Mocht hij vertrekken, dan is Luis Enrique volgens Iniesta een geschikte kandidaat om de Italiaan op te volgen. “Luis Enrique is een uitstekende trainer”, aldus Iniesta tegenover diverse Engelse media. “Bij Barcelona toonde hij aan dat hij een ongelofelijk niveau heeft bereikt.”

“Ik denk dat hij bij iedere club prijzen zou winnen, dus ook bij Chelsea. Het is geen eenvoudige uitdaging, want Chelsea is een van de grootste clubs ter wereld. Maar als je kijkt naar wat hij in Barcelona heeft ontwikkeld, dan denk ik dat het ook mogelijk is in Londen. De Premier League is een zware competitie, maar ik denk dat hij het aan zou kunnen bij iedere Engelse club.”

Hoewel er al over de opvolger van Conte wordt gesproken, sluit zijn zaakwaarnemer Federico Pastorello niet uit dat de coach volgend jaar nog trainer van Chelsea is. “Ik zie hem volgend jaar wel bij Chelsea”, zei hij reeds in de Engelse media. “Hij heeft nog een contract voor anderhalf jaar.”