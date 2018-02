‘PSV’ers zijn mannen als ze naar Ajax moeten, maar jongetjes tegen Feyenoord’

De spanning in de top van de Eredivisie is weer wat terug nadat PSV zaterdagavond op eigen veld niet wist te winnen van sc Heerenveen (2-2), waarna Ajax een dag later het gat met de koploper terugbracht naar vijf punten door met 0-1 PEC Zwolle over de knie te leggen. Aanstaande zondag wacht PSV de zware uitwedstrijd tegen Feyenoord. Pierre van Hooijdonk denkt dat de kans klein is dat de ploeg van trainer Phillip Cocu wint in De Kuip.

Eind vorige maand ging PSV nog met 2-0 ten onder op bezoek bij Feyenoord in de KNVB Beker. “Het zijn statistieken, maar PSV heeft echt heel slechte cijfers in De Kuip", aldus Van Hooijdonk zondagavond bij Studio Voetbal. “Feyenoord niet in goeden doen? Dat waren ze in de beker tegen PSV ook niet. Toen speelde PSV best redelijk.”

“Op de een of andere manier zijn de spelers van PSV mannen als ze naar Ajax moeten, maar als ze naar Feyenoord toe moeten zijn het jongetjes. Voor Feyenoord geldt hetzelfde. Als die naar Amsterdam gaan is er ook geen schim meer van over”, stelt Van Hooijdonk. De Eindhovenaren moeten het zondag doen zonder Hirving Lozano, die tegen Heerenveen een rode kaart kreeg. Aanvoerder Marco van Ginkel, die al weken geblesseerd aan de kant staat, is er mogelijk wel weer bij.