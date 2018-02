Van der Vaart krijgt eerste minuten van het seizoen: ‘Nu is het een feestdag’

Rafael van der Vaart maakte zondag zijn eerste minuten van het seizoen bij FC Midtjylland. De 35-jarige middenvelder kwam kort voor tijd als invaller in het veld tijdens de wedstrijd tegen FC Kopenhagen, die met 3-1 gewonnen werd. Het was pas de tweede keer dit seizoen dat Van der Vaart tot de wedstrijdselectie van Midtjylland behoorde.

“Nu is het een feestdag bij mij thuis”, lacht Van der Vaart bij Studio Voetbal. “Het is natuurlijk dramatisch. Het is prettig dat je nu beloond wordt. Dit was de tweede keer dat ik erbij was dit seizoen en nu kwam ik er dan in. Een paar minuutjes, maar je wil natuurlijk meer spelen. Het is altijd het doel om in de basis te komen. Het is verschrikkelijk om niet te spelen.”

De middenvelder moet lachen als hij de vraag krijgt of hij net als Van Persie terug wil keren in Nederland. “Goede vraag. Maar ik wil gewoon weer lekker voetballen, zolang het lichaam het toelaat. Dat is het mooiste wat er is. Het kan me niet schelen waar”, stelt de 109-voudig international. “Het is super leuk dat goede spelers teruggaan naar Nederland en daar hun kansen krijgen.”