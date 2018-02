Lof voor ‘gelukkige’ Ronaldo: ‘Maakt niet alleen hem, maar ons allemaal, blij’

Real Madrid wist zondagavond met 3-5 te winnen op bezoek bij Real Betis en gaf de midweekse overwinning op Paris Saint-Germain in de Champions League zodoende een passend vervolg. Cristiano Ronaldo was in Sevilla andermaal trefzeker en in de laatste vijf duels produceerde hij acht doelpunten.

Trainer Zinédine Zidane was na afloop van het duel met Real Betis dan ook lovend over Ronaldo. “Hij voelt zich goed, hij is gelukkig. Ik zie hem weer scoren en dat maakt niet alleen hem, maar ons allemaal, erg blij. Mede dankzij zijn harde werk hebben we die 23 goals gemaakt”, wordt de Franse oefenmeester door verschillende Spaanse media geciteerd. Real Madrid kwam in de laatste 5 wedstrijden tot 23 doelpunten.

“Het was een beetje een gekke wedstrijd, maar ik houd daarvan”, vertelt Zidane over de wedstrijd tegen Real Betis. “Ze zijn goed in vorm en speelden een goede wedstrijd. Het ging maar op en neer. Het betekent dat we er vol voor zijn gegaan. We dachten dat we de wedstrijd om konden draaien en dat hebben we gedaan. Ik moest inderdaad wat meer schreeuwen dan normaal."

“Marco Asensio en Lucas Vázquez verdienen altijd meer. Wanneer ze speeltijd krijgen, moeten ze altijd het vuile werk opknappen. Ze doen dat met karakter. Tegen een team dat je pijn kan doen via de vleugels, is hun werk erg belangrijk. Dat hebben we in de wedstrijd tegen Betis kunnen zien”, besluit Zidane, wiens ploeg het nu komende woensdag opneemt tegen Leganés.