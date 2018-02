Waterreus: 'Uren turen naar een pas geverfd tuinhek is opwindender’

Ronald Waterreus is columnist voor de Limburger en steekt zijn mening over bijvoorbeeld Roda JC Kerkrade of PSV niet onder stoelen of banken. Dat levert ook regelmatig kritiek op de voormalig doelman op. Waterreus denkt wel eens dat iedereen in Kerkrade tegen hem is, vooral als hij op social media kijkt. “Zo oneerlijk, zo gemeen”, oordeelt hij.

“Het lijkt wel alsof iedereen in Kerkrade tegen me is. ‘Schrijf lekker over PSV, misschien heb je daar wel verstand van’, schreef er een. Kom op, mensen. Zelfs ik heb gevoel...”, schrijft Waterreus, die zijn mening klaar heeft over het team van Phillip Cocu. “Als u me vraagt of ik dit seizoen geniet van PSV? Nee. Onlangs was ik aanwezig bij de wedstrijd tegen PEC Zwolle, die piepend en krakend met 4-0 werd gewonnen.”

“Hemeltergend was het, exemplarisch voor PSV’s spel dit jaar. Uren turen naar een pas geverfd tuinhek is opwindender.” De vraag is natuurlijk of het heel erg is dat PSV slecht voetbal speelt of blijft spelen als aan het einde van de rit de landstitel wordt gewonnen. “Het zal voor Cocu hét bewijs zijn dat zijn elftal komende tijd vooral weer moet doen waar het goed in is: efficiënt voetballen, de gortdroge afspraken nakomen, en zich verre houden van malle capriolen.”

“Dat kun je zakelijk noemen, saai zoals u wilt. Maar als Cocu met dit PSV zijn derde kampioenschap in vijf jaar pakt, levert hij gewoon een topprestatie.” PSV heeft momenteel een voorsprong van vijf punten op Ajax en komt volgende week uit tegen Feyenoord, in De Kuip. Ajax wacht een thuisduel met ADO Den Haag.