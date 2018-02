Locadia kijkt ogen uit na crosspass: ‘In Nederland nog nooit meegemaakt’

Jürgen Locadia luisterde zijn debuut voor Brighton & Hove Albion zaterdag op met een doelpunt. De afgelopen maand van PSV overgekomen spits maakte de eerste treffer in de met 3-1 gewonnen FA Cup-wedstrijd tegen Coventry City. In zijn eerste duel in het shirt van Brighton was Locadia al na vijftien minuten trefzeker.

Locadia, die vanwege een bovenbeenblessure zijn debuut moest uitstellen, schoot een lage voorzet binnen, nadat hij even daarvoor het aluminium nog had geraakt. Een klein kwartier voor tijd werd de aanvaller naar de kant gehaald door Chris Hughton. “De mensen hier zijn helemaal gek van voetbal”, vertelt de aanvaller maandag in De Telegraaf. “Man, de sfeer in het stadion. Ik gaf een crosspass over de breedte van het veld en het publiek ging tekeer. Vonden ze geweldig.”

“Dat heb ik in Nederland nog nooit meegemaakt.” Locadia voelt zich al snel op zijn plek in Brighton. “Bij veel Engelse clubs heb je toch het beeld van lange ballen en zo, maar ik had niet verwacht dat wij zo verzorgd zouden voetballen. Zelf heb ik de vrijheid om uit te wijken naar de linkerkant en iets om de andere spits heen te spelen. Dat ligt mij perfect.”

Locadia weet dat hij wordt herinnerd aan het feit dat hij de duurste aankoop in de clubhistorie is. “Maar daar heb ik geen last van. Natuurlijk is dit een mooi begin, maar ik ga me niet gelijk zorgen maken als ik een keer niet zou scoren.”