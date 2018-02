Van Persie onder indruk van duo van Feyenoord: ‘Ik zie dat nu met eigen ogen’

Feyenoord was zondag met minimaal verschil te sterk voor Heracles Almelo. Robin van Persie zorgde voor het klassenverschil, 1-0, en werd na 73 minuten naar de kant gehaald. De vraag is nu of Giovanni van Bronckhorst de winteraanwinst zondag moet opstellen in het competitieduel met PSV of moet sparen voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker, of andersom.

Feyenoord speelt geen enkele rol meer in de titelrace en kan zelfs de tweede plek vergeten. De winst van het bekertoernooi, waarin de Rotterdammers in de halve finales aantreden tegen Willem II, kan het seizoen nog enigszins redden. Dát duel staat een paar dagen na de topper met PSV op het programma. Van Persie vindt het een interessant thema. “Ik zit niet in de positie om te kiezen”, vertelt de veteraan in gesprek met De Telegraaf. “Het is waar dat drie wedstrijden in zes dagen een schema is dat nog niet in mijn ritme zit."

Robin van Persie laat zich meteen zien bij zijn eerste basisplaats voor Feyenoord Rotterdam! ?? Posted by voetbalzone on Sunday, February 18, 2018

"Daarbij is het een aparte situatie.” Zo hoog mogelijk eindigen in de competitie moet sowieso de doelstelling zijn. Van Persie werd bij Manchester United een keer zevende, een jaar na het winnen van de landstitel. “Dat was een echte downer. Maar ja, de halve finale is volgende week misschien wel de belangrijkste wedstrijd om kans te maken een hoofdprijs te winnen.”

Van Persie zorgde net als tegen FC Groningen voor enkele hoogstandjes. Hij vindt echter dat zijn ploeggenoten worden onderschat en wijst vooral naar de vele kilometers en balveroveringen van Tonny Vilhena en Karim El Ahmadi. “Karim en Tonny zijn geweldenaren in de ploeg. In trainingen en in wedstrijden zijn zij de mannen die altijd druk zetten en die altijd voorop gaan in de strijd. Ze doen ongelooflijk veel voor het elftal. Ik zie dat nu met eigen ogen.”