‘Cocu zou Hirving Lozano juist een draai om de oren moeten geven’

Valentijn Driessen is van mening dat Dennis Higler zaterdagavond een juiste beslissing nam door Hirving Lozano in het competitieduel tussen PSV en sc Heerenveen (2-2) van het veld te sturen. De aanvaller maakte een slaande beweging richting Lucas Woudenberg en kreeg, tot zijn verbazing en die van zijn ploeggenoten, een rode kaart. Driessen snapt niet dat er nog mensen zijn die inzake de rode kaart om de hete brei heendraaien.

“Arnold Bruggink, Kenneth Perez en Zeljko Petrovic – allen met PSV-achtergrond – hadden moeite dit ruiterlijk te erkennen evenals PSV-werknemer André Ooijer een dag later. ’Je kan ook geel geven’. Nee, je moet rood geven”, zo benadrukt de chef voetbal maandag in zijn column in De Telegraaf. Driessen snapt dat Phillip Cocu probeerde twijfel te zaaien en zijn sterspeler vrij probeerde te pleiten. “Toch heeft hij evenmin een poot om op te staan. Na alle rumoer zal Cocu doelpuntenmaker Lozano juist een draai om zijn oren moeten geven want de Mexicaan dupeert zichzelf, zijn ploegmakkers en zijn club.”

“Niet voor het eerst getuige zeven rode kaarten in twee jaar.” Sinds 31 januari 2016 werd Lozano liefst zeven keer weggezonden bij een officieel duel. Vier kreeg de aanvaller er bij voormalig werkgever Pachuca, een bij het Olympisch elftal van Mexico en inmiddels twee bij PSV. In 2014 kreeg hij ook al rode kaart, eveneens in dienst van Pachuca.

Driessen snapt de ongerustheid bij PSV over het rood van Lozano. Het kan zomaar het omslagpunt in de titelrace zijn. “Het totale gebrek aan zelfbewustzijn en overtuiging om in eigen stadion met tien tegen elf overeind te blijven, kenmerkt de broosheid van de prestaties van het minimalistische PSV.” De journalist wijst op de komende schorsing voor Lozano, de kleinere voorsprong van vijf punten op Ajax, het vertrek van Jürgen Locadia, het afketsen van de winterse komst van een linksback en het uitgestelde debuut van Maximiliano Romero.

“Extra pijnlijk voor PSV is dat Klaas-Jan Huntelaar ontsnapte aan een schorsing nadat hij Bram van Polen van PEC Zwolle met een elleboogstoot velde. “Dat zulke zaken twintig keer per wedstrijd voorkomen zoals Huntelaar en Van Polen samen verklaarden, sloeg nergens op. De ontwikkelingen in de 24e speelronde zullen ongetwijfeld leiden tot allerlei complottheorieën, maar dat is tegelijkertijd de aantrekkingskracht van een kampioensrace, waarvan de ontknoping nadert.”