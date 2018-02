Real Madrid vreest zware blessure: ‘Het is heel, heel slecht nieuws’

Marcelo stond zondagavond in het competitieduel tussen Real Betis en Real Madrid (3-5) slechts een half uur binnen de lijnen. De linkerverdediger greep naar zijn rechterbeen, zonder dat hij een duel met een tegenstander was aangegaan, en liet weten dat hij klachten aan zijn hamstrings had. Zinédine Zidane bracht Theo Hernández binnen de lijnen.

Marcelo probeerde nog wel het duel voort te zetten, maar zag al snel in dat hij zijn team zou benadelen. “We moeten wachten en kijken wat de medische staf zegt”, vertelde bestuurder Emilio Butragueño na afloop van de doelpuntrijke ontmoeting in het Benito Villamarin. “Hij heeft het veld moeten verlaten en het is heel, heel slecht nieuws. In 48 uur weten we meer over de ernst van de blessure.”

De kwetsuur van Marcelo, die afgelopen woensdag scoorde in het eerste Champions League-duel met Paris Saint-Germain (3-1 winst), komt op een ongelegen moment voor Real Madrid. Voor 6 maart, de dag van het weerzien met PSG, speelt het team van Zidane liefst vier duels in LaLiga. Komende woensdag staat het inhaalduel met streekgenoot Leganés op de rol. Een overwinning betekent dat de Koninklijke de derde stek van Valencia overneemt.

“Ik hoop dat zijn blessure meevalt”, liet Zidane op de persconferentie weten. “Vanaf morgen (maandag, red.) weten we meer. Marcelo heeft gezegd dat hij er een goed gevoel over heeft, maar we moeten afwachten.” Drie dagen na het duel bij Leganés wacht een thuisduel met Deportivo Alavés, om vervolgens weer drie dagen later bij Espanyol aan te treden. Een week later, drie dagen voor het duel in Parijs, komt Getafe naar het Santiago Bernabéu.