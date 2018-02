Van Hooijdonk geniet: ‘Op dit moment de best voetballende ploeg van Nederland’

AZ boekte zaterdagavond een eenvoudige zege op NAC Breda (1-3). Het team van John van den Brom leed in de laatste twintig wedstrijden, alle competities meegerekend, slechts één nederlaag: in eigen huis tegen Ajax (1-2), medio december. Pierre van Hooijdonk genoot zaterdag ‘enorm’ van het spel van de nummer drie van de Eredivisie.

“Het was één en al voetbal. En fantastisch voetbal”, benadrukte Van Hooijdonk zondagavond bij Studio Voetbal. De oud-aanvaller ging zelfs een stap verder. "Op dit moment is AZ de best voetballende ploeg van Nederland. Feyenoord komt daar niet aan. PSV en Ajax ook niet." AZ staat momenteel derde, met zeven punten minder dan Ajax en acht punten meer dan Feyenoord.

Van den Brom sprak zaterdag zelfs van ‘een bijna perfect game’. "De vastigheden die we bijna het hele jaar al hebben, die heb ik gisteren (zaterdag, red.) weer gezien”, gaf de oefenmeester aan. Hij kan rekenen op de uitstekende vorm van Mats Seuntjens en Guus Til en mocht in de winterstop ook nog eens Oussama Idrissi van FC Groningen verwelkomen.

Van Hooijdonk denkt dat AZ komend seizoen de landstitel kán winnen. "Maar dan moeten ze alles bij elkaar houden. En er moet een extra spits bij. Een vervanger of betere versie van Wout Weghorst." Van den Brom hield zich op de vlakte. “We hebben met deze club en scouting laten zien dat we altijd goede spelers weten te halen. Wie weet is het dan mogelijk, maar laten we wel reëel blijven."