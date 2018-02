Guardiola: ‘Beide clubs waren heel slim, ik was niet goed genoeg’

Josep Guardiola treedt maandagavond met Manchester City aan tegen Wigan Athletic, in het kader van de vijfde ronde van de FA Cup. De visite aan het DW Stadium had voor de Spanjaard zomaar een rentree bij the Latics kunnen zijn: in de herfst van zijn actieve loopbaan, in 2005, zag de Engelse club af van de komst van de spil van het voormalige Dream Team van Barcelona.

Guardiola was 34 jaar én transfervrij toen hij probeerde om nog in Engeland aan de slag te gaan, na periodes bij Barcelona, Brescia, AS Roma en Al-Ahli. Hij wilde deel uitmaken van een Wigan dat voor het eerst in de Premier League ging uitkomen. “Ik was echter niet goed genoeg”, zo verzekert de manager van Manchester City in aanloop naar het bekerduel. “Ik was echt oud. Ik probeerde nog in Engeland aan de slag te gaan. Dat overkwam mij ook toen ik het bij Manchester City probeerde, met Stuart Pearce."

"Beide clubs waren heel slim, ik was niet goed genoeg.” Paul Jewell, destijds manager van Wigan, houdt er echter een andere versie op na. “Ik kreeg een belletje van de zaakwaarnemer van Guardiola. Ik belde Pep op en liet een boodschap achter. Vijf minuten later belde hij mij al terug. Hij wist alles van Wigan, hij wist alles van mijn spelers.”

“Ik was echt onder de indruk”, erkent Jewell. “Hij vertelde dat hij graag wilde komen en in de Premier League wilde spelen. Zijn zaakwaarnemer belde echter op en zei dat Pep een verbazingwekkend voorstel uit Qatar had ontvangen. Het was Qatar of Wigan.” Guardiola ging uiteindelijk niet in Qatar maar in Mexico aan de slag. De oud-middenvelder speelde nog een half jaar voor Dorados de Sinaloa.