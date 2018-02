De Boer: ‘Zo goed is hij nog lang niet, maar Neymar heeft dat ook een beetje’

Ronald de Boer is onder de indruk van de potentie van Justin Kluivert. De oud-voetballer durft de achttienjarige aanvaller van Ajax in bepaald opzicht zelfs voorzichtig te vergelijken met Neymar. Kluivert kreeg een groot compliment van De Boer over een heerlijke aanname in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-1), na een uur spelen.

"Geweldig. We hadden het over waar hij een beetje op lijkt. Wat ik bij hem heb, en zo goed is-ie nog lang niet, maar Neymar heeft dat ook een beetje", vertelde De Boer bij FOX Sports. "Hij kan draaien op een tegeltje, waarna hij zó snel weg is. Je mag hem daar nog niet mee vergelijken, maar als je vraagt waar hij op lijkt, dan is het zo’n type. Hij moet natuurlijk nog stappen zetten, hij staat nog onderaan de ladder."

Mario Been sloot zich aan bij zijn collega-analist. "Ook nog eens versnelling na een versnelling. Dat is een kwaliteit die weinig spelers hebben." Kluivert zette zichzelf in het uitduel met PEC Zwolle keer op keer in kansrijke situatie, maar behalve de ene goal van Klaas-Jan Huntelaar, vielen er niet meer treffers.

Kluivert erkent dat hij een beetje gek werd omdat de bal er niet in wilde. “In de eerste helft komt de bal op de buitenkant van de paal. Dan denk je wel: 'Ga dan binnenkant paal'”, vertelt de tiener op de website van Ajax. “In de tweede helft op de kruising en op de lat. Als zulke ballen erin gaan zou dat wel lekker zijn."