Milan blijft dankzij nipte zege voor zevende keer op rij ongeslagen in Serie A

Dankzij een nipte overwinning op Sampdoria is AC Milan voor de zevende keer ongeslagen gebleven in een competitiewedstrijd. I Rossoneri wonnen dankzij een doelpunt van Giacomo Bonaventura met 1-0 van de club uit Genua. Door de zege staat AC Milan nu in punten gelijk met Sampdoria en de clubs delen de zesde plaats in de Serie A.

AC Milan won midweeks met 0-3 van Ludogorets in de Europa League, waardoor de club al nagenoeg zeker is van de volgende ronde. I Rossoneri verloren de laatste twee ontmoetingen met Sampdoria, maar waren voorafgaand aan het duel wel al zes competitiewedstrijden ongeslagen. De laatste keer dat AC Milan zeven wedstrijden zonder verlies bleef, was in februari 2016.

I Rossoneri begonnen ook uitstekend aan het thuisduel met Sampdoria. Al vroeg in de wedstrijd kreeg AC Milan een strafschop, na een handsbal van Nicola Murru. Ricardo Rodriguez faalde echter vanaf elf meter, maar zeven minuten later was het alsnog raak. Giacomo Bonaventura werkte van dichtbij een voorzet van Davide Calabria tegen de touwen: 1-0. Via Suso en Hakan Calhanoglu kreeg AC Milan mogelijkheden om de score uit te breiden, terwijl Duván Zapata met het hoofd gevaarlijk was namens de bezoekers.

Op slag van rust leek AC Milan de marge te verdubbelen, maar de treffer van Leonardo Bonucci werd na tussenkomst van de videoscheidsrechter geannuleerd wegens buitenspel. Kort na rust was de thuisploeg opnieuw dicht bij de tweede treffer, maar een poging van Calhanoglu raakte de lat. De middenvelder kreeg later in de wedstrijd opnieuw de mogelijkheid om de tweede Milan-treffer te maken, maar evenals Suso slaagde hij er niet in om het duel op slot te gooien. Gianluca Caprari kreeg in de slotfase nog een kans op de gelijkmaker, maar AC Milan behield uiteindelijk de minimale marge.