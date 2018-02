‘Drie musketiers’ herenigd in hoofdmacht Ajax: ‘We lijken een beetje op elkaar’

Carel Eiting speelde zondagmiddag tegen PEC Zwolle zijn tweede competitieduel voor Ajax. De twintigjarige middenvelder verving Lasse Schöne in de rust van de wedstrijd, die door de Amsterdammers met 0-1 gewonnen werd. Eiting speelde zodoende weer samen met Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, met wie hij ‘de drie musketiers’ vormt.

“We worden weleens zo genoemd. We lijken wel een beetje op elkaar, dat is wel grappig”, zegt Eiting in gesprek met AT5. Hij vond zelf niet dat hij de troef van Ajax was in Zwolle. “Dat vind ik wel een beetje overdreven, moet ik eerlijk zeggen. Vanaf vanochtend moest ik al klaar zijn voor een invalbeurt, want Lasse Schöne had last. Ik weet wat mijn taken zijn in het elftal en de trainer gaf me mee dat ik gewoon moest spelen zoals ik altijd doe.”

“Het is nu een half jaar dat ik elke dag echt bij de selectie ben. Dit jaar ben ik er vol bij. Dus ik kon niet wachten. Eigenlijk had ik heel veel zin om hier onderdeel te zijn van het team”, vervolgt de jonge middenvelder. “Ik vond het in ieder geval fantastisch om er te staan. En natuurlijk twee vrienden achter me (De Ligt en De Jong, red.) die me heel goed hielpen. En dat was eigenlijk hartstikke leuk in het veld.”