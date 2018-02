De Boer twijfelt aan De Jong: ‘Een topclub haalt hem nooit voor die positie’

Frenkie de Jong speelt de laatste tijd als centrale verdediger bij Ajax en wordt regelmatig geprezen. Frank de Boer twijfelt echter aan de positie van de twintigjarige verdediger annex middenvelder. De voormalig oefenmeester van de Amsterdammers denkt dat topclubs De Jong niet als centrale verdediger zullen halen.

“Een topclub haalt hem nooit voor die positie. Normaal gesproken is hij een middenvelder. Manchester United of Barcelona haalt niet zo'n speler als centrale verdediger”, zegt De Boer bij Rondo. Hij is ook onder de indruk van Matthijs de Ligt. “Hij heeft alles. Als je ziet hoe hij de laatste vier of vijf wedstrijden speelt… Hij verdedigt eigenlijk bijna in zijn eentje. Hij zit overal tussen, maar laat ook zijn mannetje los op het juiste moment.”

“Hij geeft rugdekking aan Joël Veltman en Nicolás Tagliafico. Ik vind het echt schitterend om naar te kijken. Die Perr Schuurs van Fortuna heeft leiderschap, maar hij heeft dat ook al”, vervolgt de ex-oefenmeester van Ajax, Internazionale en Crystal Palace. De Boer is onder de indruk van Ajax en vond de Amsterdammers goed spelen tegen PEC Zwolle. “Ze waren continu aan de bal en durfden te voetballen. Zowel achterin als voorin. Ze hebben genoeg kansen gecreëerd. Donny van de Beek en Klaas-Jan Huntelaar moesten die goals maken. Dan win je gewoon met 4-0 en staan we misschien anders te praten.”

Peter Bosz nam vorige zomer het roer over van De Boer en de stemming rond Ajax was vorig seizoen positief. “Ik werd in het begin een beetje moe van de pers. Ze hadden het over de driesecondenregel. Ik dacht: ben ik nou gek geworden? Alsof ik dat nooit deed. Ik dacht: ik ga even de wedstrijden terugkijken. Binnen drie seconden hadden wij steeds die bal weer. Op een gegeven moment werd het onder Bosz de vijfsecondenregel en ineens hoorde je er niets meer over.”