VIDEO - Dolend Olympique Lyon heeft niet genoeg aan twee goals van Traoré

Olympique Lyon heeft zondagavond opnieuw niet in de Ligue 1 kunnen winnen. Na drie nederlagen in de laatste drie competitieduels gaf het team van Bruno Génésio een zege op Lille uit handen: 2-2. Bertrand Traoré had Lyon een 0-2 voorsprong geschonken.