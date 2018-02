Van de Beek ziet mogelijkheden: ‘Ik denk dat dit niet lekker voelt voor PSV'

Uiteindelijk was het een prettig weekeinde voor Ajax, dat zelf met 0-1 won van PEC Zwolle en PSV zaterdagavond punten zag verspelen tegen sc Heerenveen (2-2). De achterstand van de Amsterdammers op de koploper is zodoende geslonken tot vijf punten. Voor de Eindhovenaren staat volgende week de uitwedstrijd tegen Feyenoord op het programma, terwijl Ajax ADO Den Haag ontvangt.

Donny van de Beek denkt dat de titelstrijd nu weer helemaal open ligt. “Nou ja, ik denk toch dat dit niet lekker voelt voor ze. Het gat is nu nog maar vijf punten. Wij spelen volgende week thuis tegen ADO die we moeten winnen en PSV heeft een moeilijke uitwedstrijd bij Feyenoord. Het ligt echt wel weer helemaal open en er kan volgens mij nog van alles gebeuren”, zegt de middenvelder in gesprek met Ajax Life.

Het puntverlies van PSV was zondagochtend direct onderwerp van gesprek bij de spelers van Ajax. “We wisten allemaal wat ons te doen stond, dat dit de kans was die we moesten grijpen. Nu moest het gebeuren”, stelt Van de Beek. De middenvelder dacht zaterdagavond direct aan de mogelijkheden voor Ajax. “Dit was dé kans om op ze in te lopen. Je weet dat ze een keer punten gaan verspelen. Dat gebeurde en dan moeten wij natuurlijk wel zelf winnen. Dat deden we gelukkig.”

Van de Beek bekent dat er na afloop ook opluchting heerste in de kleedkamer van Ajax. “Als je kijkt naar die laatste corner van Zwolle, waarbij de keeper nog mee naar voren komt. Dan denk je wel even ‘het zal toch niet’. Uiteindelijk is iedereen wel echt hartstikke blij”, analyseert hij. De middenvelder is niet zo te spreken over het veld in Zwolle. “Het zestienmetergebied was gewoon echt glad en keihard aan één kant. Het was heel lastig om daar evenwicht te houden en wegdraaien was sowieso bijna niet mogelijk. Als je wilde schieten, dan gleed je al bijna uit.”