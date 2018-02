Huntelaar zich van geen kwaad bewust: ‘Dit heb je twintig keer per wedstrijd'

Klaas-Jan Huntelaar deelde in de vierde minuut van het treffen tussen PEC Zwolle en Ajax een elleboog uit aan Bram van Polen. Er ontstond vervolgens de nodige discussie of de spits van de Amsterdammers voor deze actie van het veld gestuurd had moeten worden. In gesprek met de NOS is Huntelaar zich van geen kwaad bewust.

“Ik was eigenlijk vóór hem in een duel. Ik probeer hem van me af te houden, om door te kunnen lopen, want hij houdt me vast en uiteindelijk raak ik hem daarbij. Ik voel dat ik word vastgehouden en probeer hem van me af te schudden, zodat ik de bal binnen kan koppen”, zegt Huntelaar, die de elleboog niet vond lijken op die van Hirving Lozano. De Mexicaan van PSV kreeg zaterdagavond een rode kaart na een elleboog. “Hij werd niet vastgehouden. Ik heb het wel gezien.”

“Ik word vastgehouden en probeer me los te rukken. Hij houdt me vast en dan moet ik hem wel wegduwen, anders ben ik niet vrij. Dit soort situaties heb je denk ik wel twintig keer in de wedstrijd”, vervolgt de spits tegenover FOX Sports, die later in het duel voor de enige treffer zorgde en Ajax zodoende een 0-1 overwinning schonk.

“Het veld was, het laatste stukje in de zestien, ijzig en super hard. Het was niet echt best, maar het was goed voor ons dat wij daar de tweede helft speelden. Wij stonden voor en dus was het voor hun extra moeilijk om tot een kans te komen. Diederik Boer en ook André Onana gleden ook een paar keer uit”, besluit Huntelaar over de omstandigheden in het MAC3PARK Stadion.